Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об импорте Китаем медных сплавов из ДНР

Москва, , 13:11 — REGNUM В Кремле не располагают сведениями об импорте Китаем медных сплавов из Донецкой Народной Республики и засомневались в правдивости такой информации, опубликованной агентством Reuters. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналистами попросили Пескова прокомментировать публикации о том, что Китай якобы импортировал из ДНР медные сплавы.

«Мы не знаем, насколько правдивы эти сообщения Reuters, мы не знаем, чем они подкрепляются, мы не знаем, откуда Reuters взял такую информацию, и не располагаем такой информацией», — заявил представитель Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, Песков не стал комментировать возможность участия главы государства Владимира Путина в шествии Бессмертного полка в День Победы 9 мая. Он также отметил, что на столе у президента России Владимира Путина в дни празднования Пасхи будут яйца и куличи.

Ранее Песков переадресовал вопрос о планах проведения совместных военных учений Китая и России в связи с визитом министра обороны КНР Ли Шанфу Министерству обороны Российской Федерации. Это надо спрашивать в Министерстве обороны РФ, ответил он на соответствующий вопрос журналистов.