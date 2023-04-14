Москва, 14 апреля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва не могла отправлять деньги украинской армии, так как у неё их просто нет. Так её коллега Лайма Вайкуле в видеообращении, опубликованном в YouTube, прокомментировала данные о том, что Пугачёву может проверить Генпрокуратура на предмет финансирования украинской армии.

Михаил Александров/ТАСС Лайма Вайкуле

Своё выступление Вайкуле начала с призыва «отстать от Аллы» и других «прекрасных людей» и заявления, что если Пугачёва захочет — заплатит ВСУ, не захочет — не заплатит. Однако певица быстро постаралась поправить сказанное, заверив, что у её подруги якобы нет денег, чтобы помогать ВСУ.

«Она же не работает, вы знаете об этом? Откуда она возьмёт деньги на то, чтобы кому-то отправлять?» — добавила Вайкуле.

Певица пошутила, что Пугачёва не помогла даже ей деньгами, когда она захотела купить огромную картину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, направляла ли Пугачёва деньги ВСУ. Он отметил, что певица не только критикует СВО, но и поддерживает тех, кто финансирует украинскую армию.