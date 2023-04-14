Песков: действия Запада в отношении активов России не получается упаковать в нормы закона

Москва, , 13:01 — REGNUM Запад не может передать Киеву замороженные российские активы, потому что у него не получается уложить это в нормы международного права. Об этом 14 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

13 апреля немецкая газета Die Welt написала, что замороженные в Евросоюзе российские активы придётся вернуть РФ после окончания конфликта на Украине. К такому выводу пришли юристы Еврокомиссии.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших резервов никак не получается. Никак не получается с легитимизацией этих шагов. Как ни крути, все действия выглядят незаконно», — сказал Песков.

По его словам, теперь Москва будет смотреть, как Запад будет действовать дальше.

Он добавил, что российская сторона требует разблокировки активов и считает незаконными все попытки их конфисковать.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Bloomberg, местонахождение 86% замороженных активов Центробанка России никому не известно, поэтому у ЕС нет возможности передать их Киеву. Общий размер активов оценивается в $258 млрд, на сегодняшний день установлено местонахождение не более $36,4 млрд из этой суммы.