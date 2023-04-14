Песков переадресовал вопрос о возможных российско-китайских учениях по случаю визита главы МО КНР

Москва, , 13:11 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о планах проведения совместных военных учений России и Китая в связи с визитом министра обороны КНР Ли Шанфу Министерству обороны РФ.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это надо спрашивать в Министерстве обороны РФ», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее представитель китайского военного ведомства Тань Кэфэй сообщил, что министр обороны КНР Ли Шанфу посетит Москву с 16 по 19 апреля. По его словам, представитель Китая прибудет в Россию по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В МО РФ подтвердили данную информацию, добавив, что в ходе встречи министры обсудят состояния и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.