Москва, 14 апреля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность участия главы государства Владимира Путина в шествии Бессмертного полка в День Победы 9 мая.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты задали вопрос представителю Кремля о том, намерен ли президент России участвовать в шествии Бессмертного полка в День Победы.

«Пока не могу вам сказать», — ответил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, Дмитрий Песков не исключил того, что в параде, посвященном Дню Победы, 9 мая на Красной площади могут принять участие бойцы спецоперации. Он также уточнил, что обсуждать подробности пока преждевременно. При этом пообещал, что все детали парада будут раскрыты позже. Песков не уточнил, кто из мировых лидеров уже получил приглашения в Москву на 9 Мая.