Москва, , 12:51 — REGNUM Яйца и куличи будут на столе у президента России Владимира Путина в дни празднования Пасхи, сообщил 14 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин © Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

«Как у всех христиан, да», — ответил Песков на вопрос, бывают ли на столе президента пасхальные яйца и куличи.

15 апреля, в Страстную субботу, Путин будет присутствовать на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что его семья встретит Пасху, которая в этом году отмечается 16 апреля, «как и все православные».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин традиционно посещает пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя. Он пропустил их всего два раза. Весной 2003 года российский лидер находился в Таджикистане и посетил праздничное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе. В 2020 году Путин не был на богослужении из-за угрозы распространения коронавируса. Вечером накануне Пасхи он поставил свечу в часовне на территории президентской резиденции Ново-Огарёво.