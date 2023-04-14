Москва, 14 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт 14 апреля совещание с членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Песков рассказал, что в течение часа начнётся совещание, которое президент России проведёт с постоянными членами Совета безопасности России. Также пресс-секретарь рассказал, что завтра, 15 апреля, в Страстную субботу, Владимир Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в центре Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле ожидают, что «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году состоится, но точные её сроки пока неизвестны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «сроков точных нет, будем ориентировать».