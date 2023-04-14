Медведев перевёл на немецкий и вновь опубликовал свой заблокированный твит об Украине

Москва, , 12:52 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после блокировки в Германии и Польше своего сообщения в социальной сети Twitter про исчезновение Украины опубликовал его в этой соцсети на немецком языке.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/РИА Новости

«Их хвалёная свобода слова», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте», напомнив о том, что 13 апреля Twitter ограничил для жителей ФРГ и Польши показ его записи в англоязычной версии о том, почему Украина никому не нужна.

Политик отметил, что этот твит прочитали 14 млн человек.

«Уважая свободу слова и права тех, кто читает на немецком языке, решил опубликовать этот текст ещё раз в немецком переводе. Посмотрим, что сделают в этот раз», — написал зампреда СБ России.

Как передавало ИА REGNUM, что в секретариате зампредседателя Совбеза заявили, что такие действия не останутся без ответа. Социальная сеть Twitter уведомила, что пост Медведева скрыт в этих двух государствах из-за местного законодательства.

8 апреля на странице Медведева в Twitter было опубликовано сообщение на английском языке, в нём зампред Совбеза, написал, что Украина никому не нужна, в связи с этим данное государство исчезнет.

После этого пользователи Twitter начали критиковать нового владельца этой социальной сети Илона Маска за то, что он «не выполняет санкции» в отношении России и «допускает российских лидеров обратно в социальную сеть». В ответ Маск заявил, что люди сами должны принимать решения при чтении новостей. При этом он пока не разъяснил причину блокировки сообщения Медведева в Польше и Германии.