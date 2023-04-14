Шойгу обсудит с коллегой из КНР Ли Шанфу взаимодействие в сфере обороны

Москва, , 12:50 — REGNUM Назначенный недавно министром обороны Китая Ли Шанфу совершит свой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию. В Москве запланирована его встреча с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщили 13 апреля в пресс-службе ведомства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу © Дмитрий Астахов/РИА Новости

Поездка Ли Шанфу запланирована на 16–18 апреля. На переговорах с Шойгу он намерен обсудить взаимодействие в сфере обороны.

«Российскую Федерацию с официальным визитом посетит министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Ли Шанфу. Это его первая зарубежная поездка после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года», — говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель КНР прибудет в Россию по приглашению Шойгу. В ходе визита он намерен встретится с представителями российской армии и посетить военно-учебные заведения. В должность министра обороны КНР Ли Шанфу вступил 12 марта, его кандидатуру одобрило Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП).