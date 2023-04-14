Шойгу объявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень готовности для проверки

Петропавловск-Камчатский, , 13:35 — REGNUM Наращивание способности Вооружённых Сил России (ВС РФ) решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений стало основной целью приведения в высшую степень боевой готовности Тихоокеанского флота 14 апреля. В 9:00 по владивостокскому времени (02:00 мск) его полный состав был поднят по тревоге, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

На совещании с руководящим составом оборонного ведомства он пояснил также, что в мероприятии задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения. В числе прочего, ВС РФ предстоит отработать способы действий, которые позволили бы удержать силы противника при попытке высадки в южной части Охотского моря на южных Курильских островах и острове Сахалин.

Непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов. Её участники будут заниматься отработкой отражения массированных ракетно-авиационных ударов. Также им предстоит проявить себя в учениях по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

В начале апреля власти Японии вновь вернулись к формулировке «незаконная оккупация» в отношении части российских Курильских островов. В «Синей книге по дипломатии» за 2023 год записано: «несмотря на то, что эти территории являются неотъемлемой частью Японии, в настоящее время незаконно оккупированы Россией». Иной позиции придерживается Кремль. «Курилы — неотъемлемая часть Российской Федерации», — заявил 11 апреля в ходе брифинга пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота 10 апреля в Японском море атаковал подводную лодку условного противника. При поддержке противолодочных самолётов команда военного судна обнаружила «вражескую» подлодку, которая намеревалась скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка ТОФ будет иметь ряд особенностей, в частности, корабельные группы будут действовать в сложной помеховой обстановке, а также военные вскроют подводную обстановку на подходах к базам.

С целью отработки действий по недопущению развёртывания сил противника в оперативно важном районе Тихого океана, решено также отработать отражение высадки на Курильские острова и Сахалин. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проинформировал, что проверка проводится в три этапа. В частности, предусмотрен марш не дежурными зенитными ракетными дивизионами на ракетно-опасные направления, а также вывод мобильных радиолокационных станций в новые позиционные районы.