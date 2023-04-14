Ростовская область, 27 июня, 2003, 09:32 — ИА Регнум. Крупнейший производитель комбайнов СНГ завод "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) заключил договор на поставку 50 комбайнов в Республику Молдову, - сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ОАО "Ростсельсаш".

Техническое обслуживание на местах будут осуществлять технические центры эксклюзивного дилера - компании "Агротехкомерц", которая специализируется на продажах и обслуживании сельхозтехники. В следующем году "Ростсельмаш" планирует увеличить объем продаж в Молдову и начать завоевывать рынок соседней Румынии.

Контракт предусматривает продажу 50 зерноуборочных комбайнов в течение 2003 года.

40 машин (35 "Нива" и 5 "Дон-1500Б") уже отправлены к заказчику. Остальные 10 комбайнов будут поставлены в течение IV квартала. Поставки осуществляются в соответствии с договором, подписанным в феврале этого года. С молдавской стороны покупателем выступила компания "Агротехкомерц" (дочернее предприятие фирмы DAAC-Hermes, дилера крупных западных автопроизводителей в Молдове).

Согласно условиям договора, "Агротехкомерц" становится эксклюзивным дилером ОАО "Ростсельмаш" и обеспечивает полный комплекс сервисных услуг: гарантийный (2 года) и послегарантийный ремонт, предпродажную подготовку комбайнов, консультации по эксплуатации техники в межсезонье. Специалисты дилера проходят обучение в Учебном центре завода в Ростове, им будут переданы технологии сервисного обслуживания комбайнов "Ростсельмаш".

"Агротехкомерц" имеет специализированный технический центр "АТС-Агротехкомерц" в г. Хынчешты и пять филиалы по обслуживанию сельхозтехники в городах Глодяны, Бульбока, Оланешты, Оргеев и Дрокия. В ближайшее время компания расширит свою сеть филиалов, что облегчит и ускорит ремонт комбайнов "Ростсельмаша" в разных частях республики. Уже сегодня сервисная сеть "Агротехкомерца" является крупнейшей в Молдове. Главный склад в технический центре "АТС-Агротехкомерц" включает более 5 000 наименований оригинальных запчастей "Ростсельмаш", которые в случае поломки будут доставляться к потребителю в течение 24 часов.

Парк зерноуборочных комбайнов Молдовы насчитывает примерно 5 000 единиц, из которых большинство отработали свой амортизационный срок. Основной костяк парка по-прежнему составляют ростовские "Нивы", которые поставлялись аграриям республики в 80-х годах. После распада экономических связей между частями бывшего СССР, в Молдове появились комбайны западных фирм: Claas, Case New Holand, John Deere, Sampo. Как полагает директор по региональным продажам "Ростсельмаша" Дмитрий Гураленко, российские комбайны смогут потеснить конкурентов. "Нынешние "Доны" и "Нивы" - это не те, которые производились в СССР в 80-х годах, сейчас мы работаем на рынок и боремся за каждого покупателя", - объяснил Д. Гураленко. "В рыночных условиях выбор крестьян останется за эффективной в использовании и удобной в эксплуатации техникой, которую производит обновленный Ростсельмаш".

Одним из главных конкурентных преимуществ он считает разветвленную сеть техцентров молдавского дилера.

В следующем году "Ростсельмаш" планирует увеличить продажи техники в Молдову и начать осваивать рынок Румынии. В продвижение на рынок соседней страны заинтересован "Агротехкомерц", который выступит там дилером завода. Как отмечает Д.Гураленко, рынок уборочной техники Румынии значительно более емкий, чем Молдовы, и "Ростсельмаш" рассчитывает занять на нем до 25%.