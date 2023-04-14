The Guardian: США рассматривают введение санкций против сторонников партии Орбана в Венгрии

Вашингтон, , 12:48 — REGNUM В Конгрессе США занялись разработкой санкций против венгерских политиков, связанных с правительством премьер-министра Виктора Орбана, пишет The Guardian со ссылкой на знакомые с планами источники.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, в законопроект о санкциях будут внесены бывшие чиновники и сторонники правительства, связанные с правящей партией «Фидес», которую возглавляет Орбан. Предложение, как отмечают авторы статьи, готовится с 2022 года и может быть представлено в Конгрессе в мае текущего года.

«По словам официальных лиц, знакомых с процессом разработки, законопроект, вероятно, получит широкую поддержку», — подчеркивается в материале.

Отмечается, что соответствующие шаги в американском парламенте связаны с ухудшением отношений между Вашингтоном и Будапештом.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-издание 444 сообщало, что в Белом доме рассматривают возможность введения санкций против Венгрии в связи с её отказом присоединиться к странам, которые осуждают спецоперацию. Отмечалось, что власти США могут ввести новые меры, включая возможные санкции против влиятельных лиц.

Накануне глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что Венгрия попросила США относиться к ней не как к колонии, а как к суверенной стране. Он также добавил, что задается вопросом, почему Вашингтон не может взаимно относиться к позиции Будапешта по ситуации на Украине.