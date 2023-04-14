В ЦИК заявили, что на выборах 2024 года будет применяться дистанционное электронное голосование

Москва, , 12:37 — REGNUM На выборах президента России в марте 2024 года будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), заявил на встрече с членами избирательных комиссий Рязанской области заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Электронное голосование Иван Шилов, ИА REGNUM

«К нам поступило 27 заявок из разных субъектов Российской Федерации на применение ДЭГ в предстоящий единый день голосования. Среди них — 13 регионов, где запланированы выборы высших должностных лиц и законодательных собраний. Такого количества заявок на онлайн-голосование не было никогда», — сказал Булаев.

Он выразил уверенность, что этот вид голосования будет применяться и на президентских выборах, добавили в пресс-службе ЦИК.

В сентябре 2022 года глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что на систему дистанционного электронного голосования 10 и 11 сентября было совершено около 300 атак. Масштабных DDoS-воздействий не было, все атаки были отбиты, отметила Памфилова.

На выборах в сентябре 2022 года электронный способ голосования выбрали президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.