Москва, 14 апреля 2023, 12:37 — REGNUM На выборах президента России в марте 2024 года будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), заявил на встрече с членами избирательных комиссий Рязанской области заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Электронное голосование
Электронное голосование
Иван Шилов, ИА REGNUM

«К нам поступило 27 заявок из разных субъектов Российской Федерации на применение ДЭГ в предстоящий единый день голосования. Среди них — 13 регионов, где запланированы выборы высших должностных лиц и законодательных собраний. Такого количества заявок на онлайн-голосование не было никогда», — сказал Булаев.

Он выразил уверенность, что этот вид голосования будет применяться и на президентских выборах, добавили в пресс-службе ЦИК.

В сентябре 2022 года глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что на систему дистанционного электронного голосования 10 и 11 сентября было совершено около 300 атак. Масштабных DDoS-воздействий не было, все атаки были отбиты, отметила Памфилова.

На выборах в сентябре 2022 года электронный способ голосования выбрали президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.