Москва, 14 апреля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Об этом 14 апреля сообщил его сын, режиссёр Константин Богомолов.

Владимир Федоренко/РИА Новости Киновед Юрий Богомолов

Сын кинокритика не уточил, что стало причиной смерти.

«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», — сказал ТАСС Константин Богомолов.

Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК. Его публикации стали выходить в 1964 году, он печатался в газетах «Советская культура», «Литературная газета», «Московские новости», журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки», «Сеанс», The New Times. В журнале «Искусство кино» руководил отделом теории и истории.

Богомолов также руководил отделом культуры в газете «Известия» в 1998–2004 годах. Был телеобозревателем в «Российской газете», колумнистом в агентстве «РИА Новости» и журнале «Сноб», работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР. Он написал книги и многочисленные работы по теории и истории кино, театра, телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Москве ушёл из жизни писатель Эдуард Багиров, ему было 47 лет. Ещё 1 апреля писателя госпитализировали с внутренним кровотечением. Последние дни перед смертью он находился в коме. Врачам не удалось спасти Багирова из-за тяжести состояния. Писатель стал известен после выхода романов «Гастарбайтер», «Любовники», «Идеалист».