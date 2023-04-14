Москва, , 12:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин приветствовал участников Всероссийской акции «Вахта памяти — 2023», отметив, что их активное участие в патриотических проектах очень важны для страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства также поздравил участников акции с 10-летием создания Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

В тексте телеграммы указано, что за минувшие годы движение объединило десятки тысяч добровольцев, которые искренне любят свою Родину, по зову сердца ведут поисковую работу в различных регионах страны, в том числе в Донбассе, помогают родственникам узнать о судьбе их близких, а также ухаживают за воинскими захоронениями и мемориалами, возвращают из забытья имена павших героев. Активное участие в таких масштабных проектах, как «Без срока давности», «#МыВместесДонбассом», сегодня очень важно как для страны и общества, так и для патриотического воспитания молодёжи, говорится в письме.

Путин отметил, что самого глубокого уважения заслуживают участники движения, которые на передовой защищают Россию.

Десять лет назад в России было основано всероссийское поисковое движение — объединение историков, археологов и просто добровольцев, которые организуют экспедиции по местам боёв Великой Отечественной войны и массовых захоронений мирных жителей.

13 апреля 2013-го началось возрождение организованного движения поисковиков, существовавшего в конце 1980-х в Советском Союзе, но распавшегося в девяностые.

Сейчас работой «в поле» и в архивах — по установлению личностей погибших бойцов и мирных жителей, по связи с родственниками и взаимодействию с музеями — занимаются более 45 тысяч поисковиков. Экспедиции «Поискового движения России» проходят на всей территории, где шли бои, а это без малого четыре десятка регионов.