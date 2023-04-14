Политолог Сорокин: в уничтоженном ударом «Кинжала» бункере находились генералы НАТО

Москва, , 12:34 — REGNUM В бункере возле Львова, уничтоженном российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», находились несколько генералов из стран Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом рассказал 13 апреля политолог, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин на YouTube-канале «День ТВ».

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что бункер являлся местом сосредоточения системы командования украинской армией. В том числе руководство осуществляли представители стран НАТО.

«Несколько американских генералов, много полковников, много высших офицеров, возможно, и генералов, британских, очень много польских», — перечислил эксперт лиц, который могли быть в бункере в момент удара.

Как сообщало ИА REGNUM, бункер располагался на глубине 120 метров. О его уничтожении стало известно в начале марта. По данным СМИ, в момент удара в бункере находились порядка 300 человек. Удар был нанесён 9 марта, большинство погибших являлись гражданами Великобритании и Польши. Отмечалось, что последствия атаки стали катастрофой для сил НАТО на Украине.

Минобороны РФ наносило удары высокоточным оружием большой дальности после диверсии в Брянской области. В том числе была осуществлена атака ракетой «Кинжал».