Монте-Карло, Монако, , 12:27 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев принёс извинения представителю Германии Александру Звереву за своё поведение в матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Даниил Медведев © Алексей Филиппов/РИА Новости

Во время традиционного рукопожатия после встречи он извинился перед соперником, сказав, что вёл себя неподобающим образом.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев одержал победу над Зверевым и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло. Матч длился более трёх часов и завершился со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

На протяжении всей игры Медведев эмоционально реагировал на неудачные моменты. В одном из эпизодов он со всей силы отправил мяч в щиты, в другом — повредил сетку. Также он спорил со зрителями и заставлял их перестать свистеть, подводя указательный палец к губам.