Владивосток, 14 апреля 2023, 12:20 — REGNUM В Приморском крае матроса Владимира Тишкевича наградили медалью Следственного комитета России «За высокую гражданственность». Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Владимира Тишкевича наградили медалью Следственного комитета России «За высокую гражданственность»
Владимира Тишкевича наградили медалью Следственного комитета России «За высокую гражданственность»
Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Отмечается, что в марте 2022 года в бухте Раковой в Петропавловске-Камчатском трое мужчин сбросили сотрудника ФСБ, который находился при исполнении служебных обязанностей, с катера в 25 метрах от причала судостроительной верфи.

Офицер доплыл до берега, но выбраться из воды сам не мог из-за высокого бетонного причала, мужчине грозила гибель в результате переохлаждения. В это время на помощь офицеру пришли два матроса — Александр Лопатин и Владимир Тишкевич. Они вытащили мужчину из воды, отвели в тёплое помещение, выдали сухую одежду, вызвали скорую, оказали первую помощь.

Уточнятся, что второму матросу в ближайшее время также будет вручена награда.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в отношении троих мужчин было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

Как передавало ИА REGNUM, МВД по Республике Ингушетия объявило вознаграждение за помощь в установлении места нахождения подозреваемых в нападении на пост ДПС и на сотрудников полиции в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района. Сумма вознаграждения — три миллиона рублей. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

27 марта в Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14». Был ранен один из полицейских. Бандиты скрылись в направлении села Майское.