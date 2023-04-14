Владивосток, , 12:20 — REGNUM В Приморском крае матроса Владимира Тишкевича наградили медалью Следственного комитета России «За высокую гражданственность». Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Владимира Тишкевича наградили медалью Следственного комитета России «За высокую гражданственность» Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Отмечается, что в марте 2022 года в бухте Раковой в Петропавловске-Камчатском трое мужчин сбросили сотрудника ФСБ, который находился при исполнении служебных обязанностей, с катера в 25 метрах от причала судостроительной верфи.

Офицер доплыл до берега, но выбраться из воды сам не мог из-за высокого бетонного причала, мужчине грозила гибель в результате переохлаждения. В это время на помощь офицеру пришли два матроса — Александр Лопатин и Владимир Тишкевич. Они вытащили мужчину из воды, отвели в тёплое помещение, выдали сухую одежду, вызвали скорую, оказали первую помощь.

Уточнятся, что второму матросу в ближайшее время также будет вручена награда.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в отношении троих мужчин было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

Как передавало ИА REGNUM, МВД по Республике Ингушетия объявило вознаграждение за помощь в установлении места нахождения подозреваемых в нападении на пост ДПС и на сотрудников полиции в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района. Сумма вознаграждения — три миллиона рублей. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

27 марта в Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14». Был ранен один из полицейских. Бандиты скрылись в направлении села Майское.