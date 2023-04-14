Посол ДРК в России: РПЦ обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть своё представительство

Москва, , 12:07 — REGNUM Посол Демократической Республики Конго в России Иван Вангу Нгимб сообщил, что получил обращение Русской православной церкви (РПЦ) с просьбой открыть своё представительство в стране.

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/РИА Новости

«РПЦ обратилась с просьбой создать своё представительство в ДР Конго, в рамках сотрудничества с РПЦ есть проект по созданию центра изучения русского языка», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат также рассказал о проработке сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран. По словам посла, в конце апреля в Киншасе ждут делегацию из Воронежского педагогического университета.

В январе на территории кампуса Университета Киншасы был открыт памятник первого космонавта Юрия Гагарина. Ректор учебного заведения заявил в интервью РИА Новости, что открытие бюста стало символом дружбы между Россией и ДР Конго.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Министерстве иностранных дел России поддержали инициативу возвращения Российскому университету дружбы народов (РУДН) имени первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, идея возвращения РУДН имени Патриса Лумумбы «придаст дополнительный импульс развитию дружественных связей с африканскими партнёрами и станет знаковым событием в преддверии второго саммита Россия — Африка».