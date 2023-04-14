Проникший в храм в Подмосковье вор уснул на месте преступления, перепив кагора

Красногорск, , 12:04 — REGNUM Жителя Забайкальского края заподозрили в совершении кражи в одном из храмов Московской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правонарушитель Кадр из видео

По её информации, сотрудники полиции получили информацию о том, что неизвестный незаконно проник в один из храмов, расположенных в селе Пересветово.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили и задержали 30-летнего мужчину, который прятался за алтарём, уточнили в пресс-службе.

«Правонарушитель пояснил, что разбил стекло и незаконно проник в храм. Похитив денежные средства, находящиеся в церковной лавке и свечном ящике, он выпил две бутылки кагора и решил остаться на ночь», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

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