Москва, , 11:53 — REGNUM Жертвой телефонных мошенников стала артистка-дрессировщица «Театра зверей Дурова» Людмила Терехова, мужа которой в 2001 году насмерть затоптала слониха Даша. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Слониха Даша © Донат Сорокин/ТАСС

5 апреля 70-летняя дрессировщица Людмила Терехова обратилась в полицию. Женщина рассказала, что 31 марта, когда она находилась на рабочем месте в Театре Терезы Дуровой, ей на телефон позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником Центробанка, и сообщил, что со счёта женщины кто-то пытается украсть деньги. Потом артистку соединили с «сотрудником ФСБ», он убедил женщину, что ей как можно скорее нужно снять средства со своей карты и перевести на «безопасный» счёт.

Женщина согласилась следовать рекомендациям мошенников, которые сопровождали её по телефону по дороге в банк и во время всех операций. Терехова обошла несколько банкоматов на Проспекте Мира, через которые перевела мошенникам крупную сумму денег. После этого женщина почувствовала себя нехорошо и сообщила звонившим, что отправится домой. Через несколько дней звонки продолжились, Людмила рассказала об этом своей дочери Полине Тереховой. Последняя объяснила матери, что она стала жертвой мошенников и предложила обратиться в полицию.

«70-летняя жительница Москвы сообщила, что путём обмана по телефону неизвестные убедили её проследовать в банкоматы и перевести на неизвестные счета денежные средства в размере 887 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению артистки проводится проверка.

Людмила Терехова вместе со своим мужем Александром занимались дрессировкой животных в Московском театре зверей им. Дурова. Вместе они несколько лет воспитывали циркового слона по кличке Даша. В феврале 2001 года во время репетиции слониха набросилась на дрессировщика и затоптала его насмерть. Александру Терехову было 44 года. Дочь артистов Полина пошла по стопам родителей и дрессирует животных, она работает с козами, пони, енотами, собаками.