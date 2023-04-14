Луганск, 14 апреля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали обстрелы артиллерией прифронтовых населённых пунктов Луганской народной республики (ЛНР). Это происходит на фоне снижения интенсивности стрельбы по российским военным, известил 14 апреля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале. Он пояснил также, что речь идет о зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в ЛНР. Причины такого положения дел доподлинно неизвестны. Андрей Марочко предположил две версии: либо неблагоприятные погодные условия, либо нехватка боеприпасов.

Александр Погожев ИА REGNUM Вечерний Луганск

Обстрел ЛНР со стороны ВСУ не прекращается с 14 апреля 2014 года. По данным Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за 9 лет жертвами украинской агрессии стали 2357 человек, из которых 1717 погибли и 640 получили ранения различной степени тяжести. В том числе погибли 52 ребенка и 42 получили ранения. Разрушено и повреждено 9822 дома и 895 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 133 медицинских и 151 образовательное учреждение.

Со времени начала специальной военной операции на Украине со стороны вооружённых формирований Украины в ЛНР зафиксировано 1407 обстрелов. Пострадали 757 мирных жителей, из которых 205 человек погибли и 552 получили ранения. Накануне, 13 апреля, массированному обстрелу подверглись населённые пункты Рубежное и Троицкое. Из РСЗО HIMARS было выпущено 14 ракет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 апреля в ходе встречи со слушателями «Мастерской новых медиа» заявил о необходимости оградить Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области от опасности.

С каждым днем ЛНР все сильнее интегрируется в Россию. Такими словами проинформировал Telegram-канал Общественный палаты России (ОП РФ) пребывание 14 апреля в Луганске журналиста Александра Малькевича.

«Жители продолжают радоваться историческому воссоединению с Россией. В центре города нанесено граффити, посвященное нашему союзу. На стене изображены мальчик и девочка, символизирующие РФ и ЛНР, которые вместе предвкушают скорый восход, несущий свет и мирное небо над головой», — информирует ОП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, о смене тактики ВСУ в ЛНР проинформировал 14 апреля в своем телеграм-канале подполковник в отставке Андрей Марочко. Он заявил о видимом сокращении интенсивности обстрелов российских позиций с одновременным резким усилением артиллерийских атак ВСУ на прифронтовые населённые пункты.