Москва, 14 апреля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Внезапная проверка на Тихоокеанском флоте будет иметь ряд особенностей, в частности, корабельные группы будут действовать в сложной помеховой обстановке, а также военные вскроют подводную обстановку на подходах к базам. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 14 апреля на совещании с руководящим составом Минобороны.

Виталий Аньков/РИА Новости Корабли Тихоокеанского флота

«Проверка будет иметь ряд особенностей. Перед развертыванием сил в районы проведения учений в короткие сроки планируется вскрыть подводную обстановку на подходах к пунктам базирования сил флота», — сказал он.

Кроме того, указал Шойгу, основные учения с корабельными группировками будут проводиться с обозначением действий противника. Отрабатываться будет в частности отражение нападения на Курильские острова и Сахалин. Министр указал, что необходимо отработать действия по недопущению развёртывания сил противника в оперативно важном районе Тихого океана.

В манёврах также примут участие силы ВКС РФ.

Министр обороны РФ поручил ведомству проинформировать иностранных военных атташе об учениях ТОФ.

О внезапной проверке ТОФ стало известно ранее 14 апреля. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов указал, что проводиться она будет в три этапа. На первом Тихоокеанский флот выполнит мероприятия по полному приведению в боеготовность. На этом этапе будут спланированы практические действия, также предстоит проверить дежурные силы и средства по ПВО. На втором — развернут силы постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки. На третьем этапе начнётся практическая отработка учебно-боевой задачи.

Как указал Шойгу, в частности, будет отработано отражение атаки на Курилы и Сахалин.