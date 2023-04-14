Москва, 14 апреля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проинформировать военных атташе иностранных государств о проводимой внезапной проверке Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Заместителю министра обороны Российской Федерации Фомину Александру Васильевичу организовать доведение до военных атташатов информации о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота», — сказал министр на совещании с руководящим составом военного ведомства.

По его словам, проверка будет иметь ряд особенностей, в частности, корабельные группы будут действовать в сложной помеховой обстановке, а также военные вскроют подводную обстановку на подходах к базам. Министр указал на необходимость отработать действия по недопущению развёртывания сил противника в оперативно важном районе Тихого океана.

Шойгу также поручил главнокомандующим видами вооружённых сил и командующему ВДВ обеспечить общее руководство практической подготовкой соединений и воинских частей к выполнению учебно-боевых задач, а главнокомандующему ВКС организовать перевозку личного состава и техники самолётами ВТА.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 апреля ТОФ был поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. По словам начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, проверка будет проводиться в три этапа. На первом Тихоокеанский флот выполнит мероприятия по полному приведению в боеготовность. На этом этапе будут спланированы практические действия, также предстоит проверить дежурные силы и средства по ПВО. На втором — развернут силы постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки. На третьем этапе начнётся практическая отработка учебно-боевой задачи.