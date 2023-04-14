Шойгу: моряки Тихоокеанского флота отработают действия по защите Сахалина и Курил

Москва, , 11:30 — REGNUM Отражение высадки условного противника на южные Курильские острова и Сахалин отработают моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки боеготовности, заявил 14 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

Члены экипажа в аппаратной © Павел Львов/РИА Новости

Он подчеркнул, что военнослужащим необходимо на практике отработать способы действий в ситуациях, когда противник попытается развернуть силы в оперативно важном районе Тихого океана — южной части Охотского моря, или высадиться на южных островах Курильской гряды или Сахалине.

«На протяжении всей проверки прошу обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику», — подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 апреля ТОФ был поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. По словам Шойгу, в рамках внезапной проверки запланированы торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы, отработка поражений корабельных групп и наземных объектов. Внезапная проверка нацелена на наращивание способностей флота отражать агрессию вероятного противника.