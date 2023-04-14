Армейское СМИ сравнило денежные выплаты за подбитую технику противника
Москва, 14 апреля 2023, 11:29 — REGNUM Минобороны России в конце 2022 года обнародовало размер денежных выплат, которые полагаются бойцам СВО за уничтоженную или захваченную военную технику ВСУ, при этом денежные выплаты воинам за ликвидацию вражеской техники активно осуществлялись также и командованием Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, поэтому эта традиция не является новой. Об этом 14 апреля пишет издание «Армейский стандарт».
Отмечается, что участникам СВО за уничтоженный самолет полагается премия в 300 тысяч рублей, за вертолёт — 200 тысяч, за танк — 100 тысяч. За ликвидацию БТР, БМП, пусковых установок «Бук», С-300, «Тор», «Град» — 50 тысяч рублей.
При этом в Красной Армии в 1941–1945 годах были введены следующие выплаты.
26 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР определил порядок выплаты пособий семьям мобилизованных военнослужащих младшего и рядового комсостава. Размер этих выплат зависел от количества нетрудоспособных членов в семье. Так, на одного нетрудоспособного выплачивалось 100 рублей, на двух — 150 рублей, на трёх и более — 200 рублей, это при том, что среднемесячная заработная плата рабочих в промышленности в 1940 году составляла 375 рублей.
Поощрительные денежные выплаты фигурировали в первых приказах Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами СССР Иосифа Сталина. Так, в ночь с 7 на 8 августа 1941 года семь самолётов 81-й авиадивизии дальнего действия Балтийского флота бомбили Берлин. Сталин объявил бойцам благодарность и приказал выдать каждому члену экипажа по 2 тысячи рублей.
В августе 1941 года был создан приказ о порядке награждения лётного состава за хорошую боевую работу. Так, истребителям за каждый сбитый вражеский самолёт противника устанавливалась денежная награда в размере одной тысячи рублей. За пять боевых вылетов на уничтожение войск противника полагалась награда 1,5 тысячи рублей, за 15 вылетов — две тысячи рублей, за 25 вылетов — три тысячи рублей, за 40 вылетов — пять тысяч рублей.
Отмечается, что технический состав также поощрялся выплатами: за обеспечение сотни боевых вылетов техники получали по три тысячи рублей.
Летом 1942 года была установлена премия за каждый подбитый танк. Наводчику и командиру орудия полагалось по 500 рублей, остальному составу орудийного расчета — по 200 рублей.
Летом 1943 года перед Курской битвой были установлены премии: за каждый подожжённый либо подбитый танк противника расчетом противотанковых ружей наводчику полагалось 500 рублей, (второму) номеру противотанкового ружья — 250 рублей.
Полагалась премия и танкистам за подбитый танк противника: механику-водителю, командиру и командиру орудия (башни) — по 500 рублей, остальным членам экипажа — по 200 рублей. Примерно такие же суммы получали за подбитый вражеский танк и артиллеристы.
Как передавало ИА REGNUM, за каждый исправный трофейный западный танк можно будет получить вознаграждение в размере 12 млн рублей, о таком предложении 3 февраля сообщили руководители запорожского добровольческого батальона имени Судоплатова. Речь идет о танках Leopard, Abrams и Challenger соответственно немецкого, американского и британского производства.
Представители батальона призвали солдат ВСУ одуматься и прекратить воевать за киевский режим, причем переходить на сторону России не с пустыми руками, а вместе с техникой.
Ранее выплаты за уничтожение или захват западных танков пообещал глава Забайкальского края Александр Осипов. Об аналогичной инициативе, спонсируемой предпринимателями, рассказал также актер Иван Охлобыстин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие «поощрительные меры» ускорят уничтожение данного вида техники.