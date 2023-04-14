Москва, 14 апреля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Минобороны России в конце 2022 года обнародовало размер денежных выплат, которые полагаются бойцам СВО за уничтоженную или захваченную военную технику ВСУ, при этом денежные выплаты воинам за ликвидацию вражеской техники активно осуществлялись также и командованием Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, поэтому эта традиция не является новой. Об этом 14 апреля пишет издание «Армейский стандарт».

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Отмечается, что участникам СВО за уничтоженный самолет полагается премия в 300 тысяч рублей, за вертолёт — 200 тысяч, за танк — 100 тысяч. За ликвидацию БТР, БМП, пусковых установок «Бук», С-300, «Тор», «Град» — 50 тысяч рублей.

При этом в Красной Армии в 1941–1945 годах были введены следующие выплаты.

26 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР определил порядок выплаты пособий семьям мобилизованных военнослужащих младшего и рядового комсостава. Размер этих выплат зависел от количества нетрудоспособных членов в семье. Так, на одного нетрудоспособного выплачивалось 100 рублей, на двух — 150 рублей, на трёх и более — 200 рублей, это при том, что среднемесячная заработная плата рабочих в промышленности в 1940 году составляла 375 рублей.

Поощрительные денежные выплаты фигурировали в первых приказах Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами СССР Иосифа Сталина. Так, в ночь с 7 на 8 августа 1941 года семь самолётов 81-й авиадивизии дальнего действия Балтийского флота бомбили Берлин. Сталин объявил бойцам благодарность и приказал выдать каждому члену экипажа по 2 тысячи рублей.

В августе 1941 года был создан приказ о порядке награждения лётного состава за хорошую боевую работу. Так, истребителям за каждый сбитый вражеский самолёт противника устанавливалась денежная награда в размере одной тысячи рублей. За пять боевых вылетов на уничтожение войск противника полагалась награда 1,5 тысячи рублей, за 15 вылетов — две тысячи рублей, за 25 вылетов — три тысячи рублей, за 40 вылетов — пять тысяч рублей.

Отмечается, что технический состав также поощрялся выплатами: за обеспечение сотни боевых вылетов техники получали по три тысячи рублей.

Летом 1942 года была установлена премия за каждый подбитый танк. Наводчику и командиру орудия полагалось по 500 рублей, остальному составу орудийного расчета — по 200 рублей.

Летом 1943 года перед Курской битвой были установлены премии: за каждый подожжённый либо подбитый танк противника расчетом противотанковых ружей наводчику полагалось 500 рублей, (второму) номеру противотанкового ружья — 250 рублей.

Полагалась премия и танкистам за подбитый танк противника: механику-водителю, командиру и командиру орудия (башни) — по 500 рублей, остальным членам экипажа — по 200 рублей. Примерно такие же суммы получали за подбитый вражеский танк и артиллеристы.

Как передавало ИА REGNUM, за каждый исправный трофейный западный танк можно будет получить вознаграждение в размере 12 млн рублей, о таком предложении 3 февраля сообщили руководители запорожского добровольческого батальона имени Судоплатова. Речь идет о танках Leopard, Abrams и Challenger соответственно немецкого, американского и британского производства.

Представители батальона призвали солдат ВСУ одуматься и прекратить воевать за киевский режим, причем переходить на сторону России не с пустыми руками, а вместе с техникой.

Ранее выплаты за уничтожение или захват западных танков пообещал глава Забайкальского края Александр Осипов. Об аналогичной инициативе, спонсируемой предпринимателями, рассказал также актер Иван Охлобыстин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие «поощрительные меры» ускорят уничтожение данного вида техники.