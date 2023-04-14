Читатели Die Welt раскритиковали Бербок за слова о Путине и конфликте на Украине

Берлин, , 11:22 — REGNUM Читатели ежедневной немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок после её заявления в Китае о том, что Пекин должен повлиять на президента России Владимира Путина для завершения конфликта на Украине.

Анналена Бербок © Stefan Boness/Ipon via www. imago/Global Look Press

Один из читателей отметил в социальной сети Twitter, что в ответ на такую просьбу Бербок получит лишь «вежливую улыбку от Си Цзиньпина». Он пояснил, что КНР преследует собственные интересы, в том числе и в отношении Москвы.

Другой читать назвал заявление главы внешнеполитического ведомства Германии «полным высокомерием».

«Этого достаточно, чтобы волосы встали дыбом», — написал ещё один житель ФРГ, предположив, что Бербок не понимает, что является главой МИД.

Другой пользователь соцсети назвал заявление представительницы правительства Германии «позором», а ещё один отметил, что никто не воспринимает министра иностранных дел всерьёз.

Ранее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь в ходе брифинга заявил, что китайская сторона в ходе встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок указала на то, что продвижение мирных переговоров следует считать единственным путём урегулирования кризиса на Украине.

Китайский дипломат уточнил, что Пекин готов способствовать разрешению конфликта на Украине, он выказал надежду на то, что все заинтересованные стороны будут сохранять хладнокровие.