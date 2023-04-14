Герасимов: для проверки Тихоокеанского флота создали обстановку непосредственной угрозы агрессии

Москва, , 11:16 — REGNUM Внезапная проверка Тихоокеанского флота (ТОФ) проводится в три этапа, будет создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии. Об этом 14 апреля сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с руководством Минобороны РФ.

Валерий Герасимов © Вадим Савицкий/ТАСС

«На проверку создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии. В рамках мероприятия необходимо создать для проверяемых условия, максимально соответствующие содержанию и характеру современной вооруженной борьбы. Проверка проводится в три этапа», — сказал Герасимов.

На первом этапе ТОФ выполнит мероприятия приведения в степень полной боевой готовности. В ходе второго этапа поручено обеспечить развёртывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки. На третьем этапе — практически отработать учебно-боевые задачи.

Начальник Генштаба уточнил, что на первом этапе органы военного управления примут решения по складывающейся обстановке, спланируют практические действия, подготовят силы и войска к проведению учений и занятий, выполнению боевых упражнений.

На втором этапе будет совершён марш не дежурными зенитными ракетными дивизионами на ракетно-опасные направления, а также осуществлён вывод мобильных радиолокационных станций в новые позиционные районы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 14 апреля Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в рамках внезапной проверки флот выполнит торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы. Также будет отработано поражение корабельных групп и наземных объектов. Целью названо наращивание способности ВС РФ отражать агрессию вероятного противника с морских направлений.