Киев, 14 апреля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Украинским спортсменам запрещено выступать на соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. Об этом говорится в приказе министерства молодёжи и спорта Украины, опубликованном 14 апреля в Telegram-канале депутата Верховной рады Жана Беленюка.

Petro Poroshenko/Global Look Press Украинские спортсмены

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии», — говорится в приказе.

Отмечается, что если федерация по какому-либо виду спорта нарушит приказ, то будет ставиться вопрос о лишении её статуса национальной.

Кроме того, приказ даёт право отзывать делегации украинских спортсменов из командировок, если в соревнованиях принимают участие российские и белорусские атлеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в минспорта Украины заявили, что будут добиваться того, чтобы украинских спортсменов и федерации наказывали за участие в турнирах, на которых будут выступать граждане России и Белоруссии. При этом ведомство совместно с СБУ разрабатывало специальные санкции на такой случай.

Ранее член исполкома Национального олимпийского комитета Украины, министр правительства страны Олег Немчинов заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях летней Олимпиады — 2024, к которым допустят российских спортсменов.