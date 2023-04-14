Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM Ученики спецшколы в Екатеринбурге после «товарищеских судов» насиловали сверстников, такой метод «воспитания» применял один из преподавателей. Об этом рассказал один из мальчиков, сообщает портал «Е1.ru».

По словам адвоката Григория Краснова, к нему обратилась мать одного из учеников, сбежавшего из спецшколы в марте. Он рассказал, что воспитатель, которому около 70 лет, заставлял одних подростков «зачуханить» или «опустить» других.

Это происходило после так называемых товарищеских судов. Допрошен один из пострадавших — мальчик, которого принудили к действиям сексуального характера. Всего пострадавших несколько, добавил адвокат.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержан один из подозреваемых, 15-летний подросток. Ещё один сбежал из спецшколы.

В СКР изданию пока не дали комментарии. В областном министерстве образования и молодёжной политике сообщили, что директора учреждения отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В спецшколе учатся сложные подростки, совершившие преступления до 14 лет. У многих — девиантное поведение.

В марте СМИ сообщали о надругательствах над учащимися одной из школ в Новой Москве. В одном случае мать 12-летнего мальчика увидела в чате учеников видеозапись, на которой над её сыном издевался сверстник. Через несколько дней стало известно о другом случае — неоднократных издевательствах двоих девятиклассников над учеником пятого класса. В произошедшем разбираются следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Калужской области трое семиклассников надругались в туалете школы над учеником пятого класса. В областном минобре заявили о принятых жёстких мерах. Зачинщик насилия попал под следствие, второй участник надругательства был переведён на домашнее обучение, третий — исключён из школы.