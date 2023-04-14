Москва, 14 апреля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В Москве начали принимать заявки на конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Производительность труда», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Конкурс поможет поощрить достижения и талант наставников, будет способствовать дальнейшему распространению их опыта. Участники представят свои лучшие наработки в области подготовки кадров на предприятии, а опыт победителей мы смело сможем тиражировать на московских предприятиях», — заявил Ефимов.

Вице-мэр подчеркнул, что наставничество сейчас стало одним из наиболее эффективных инструментов нацпроекта «Производительность труда». Благодаря наставникам компании могут улучшать свои внутренние процессы и внедрять новые методы производства.

У конкурса пять номинаций: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии», «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере».