Politico: Венгрия тайно позволяет перевозить через своё воздушное пространство оружие ВСУ

Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Будапешт может разрешать союзникам по Североатлантическому альянсу использовать своё воздушное пространство для перевозки вооружения на Украину. При этом известно, что ранее в этом отношении действовал запрет, пишет американское издание Politico со ссылкой на документы Пентагона, слитые в Сеть.

Венгрия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Слитые американские документы также демонстрируют, что Венгрия, имеющая небольшую границу с Украиной, может тайно позволять союзникам использовать своё воздушное пространство для перемещения оружия на фронт», — говорится в материале.

Издание указывает, что в утёкших в интернет секретных документах содержался план для лётчиков ВВС Украины, которые должны были переправлять вертолёты из Хорватии через Венгрию. Отмечается, что, если выяснится, что эти материалы достоверные, это будет свидетельствовать о том, что действия венгерских властей расходятся с официальными заявлениями и страна разрешает поставку вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем видеообращении заявил, что власти Венгрии издали указ, согласно которому запрещается поставлять оружие Киеву.

При этом в конце февраля он сообщал, что вооружённым силам страны необходимо все имеющееся у них вооружение для того, чтобы иметь возможность защищать свои границы.

Ранее премьер-министр Венгрии назвал Украину «несуществующей в финансовом смысле страной».