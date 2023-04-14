Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини спрогнозировал рецессию в экономике США

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Американская банковская система столкнулась с кризисом, и экономику США ждет «жесткая посадка». Об этом 14 апреля заявил экономист Нуриэль Рубини в интервью телеканалу Fox Business.

Экономический кризис Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Рубини известен тем, что предсказал финансовый кризис 2008 года.

По его словам, сегодняшний банковский кризис существенно повысит вероятность рецессии и жёсткой посадки американской экономики.

«Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы. Самое худшее впереди», — сказал Рубини.

Он добавил, что «мы ждём, пока не произойдёт этот крах».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля ведущий телепрограммы Redacted News Клейтон Моррис рассказал, что финансовый кризис в США был спровоцирован властями, но признавать это они отказываются. По его словам, страна переживает финансовый кризис, который сопровождается крахом банков, причём такой исход давно предрекали эксперты.

11 апреля сообщила министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что риск возможного спада темпов экономического роста США сохраняется, но американские власти не ожидают такого развития событий. По её словам, банковская система остается сильной и устойчивой, а экономика США демонстрирует «исключительно хорошие результаты».