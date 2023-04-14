WP: подозреваемый в утечке документов США считал конфликт на Украине удручающим

Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Обнародована оценка украинского конфликта со стороны Джека Тейшейры, подозреваемого в сливе секретных документов Пентагона. Арестованный в Массачусетсе 21-летнтний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США считает военные действия между Россией и Украиной удручающими, пишет американская ежедневная газета The Washington Post (WP).

Кадры задержания Джека Тейшейры Цитата из видео

Также известно, что секретную информацию военного ведомства он начал сливать исключительно ради информирования друзей практически сразу после начала спецоперации. При этом Тейшейра, также известный под дежурным званием «специалист по кибертранспортным системам», не принимал ничью сторону в конфликте. По словам военного, у России и Украины «должно быть больше общего, чем того, что их разделяет».

Тейшейра был арестован в своем доме в городе Норт-Дайтон агентами ФБР из бостонского отделения, которое находится в часе езды от него. Информацию подтвердил 13 апреля министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд. По некоторым данным, Тейшейра оказался также лидером группы онлайн-чатов, где с конца 2022 года по март 2023 года впервые были загружены сотни фотографий секретных и сверхсекретных документов. Заседание по его делу состоится сегодня, 14 апреля в Бостоне, сообщает CNN со ссылкой на данные прокуратуры США. Ему может грозить несколько десятков лет заключения за» несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных бумаг, имеющих отношение к национальной обороне США».

Как сообщало ИА REGNUM, утечка сверхсекретных данных в Пентагона стала достоянием широкого круга общественности в начале апреля. В основной массе это были слайды с секретных брифингов, включая карты с позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые документы маркированы как «секретные» и «совершенно секретные».

Несколько дней спустя New York Times известила, что источником «слива» стала группа Thug Shaker Central, которую возглавлял Национальный гвардеец ВВС 21-летний Джек Тейшейра. Вскоре он был взят под арест.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал утечку секретных документов «самой позорной» в истории, тогда как советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, заявил в Wall Street Journal, что «слив» сверхсекретных документов министерства обороны США не стал важным событием для Украины и командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля назвал документы Пентагона, попавшие в интернет, «достаточно интересными» и отметил, что эти материалы изучаются и анализируются.