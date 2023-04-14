Москва, , 10:47 — REGNUM Украина прекратит своё существование, когда западные страны перестанут финансировать киевский режим, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля в своём Telegram-канале.

Территориальная целостность Украины Сергей Корсун © ИА REGNUM

Зампред Совбеза отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал Украину страной, не существующей в финансовом плане. По мнению Орбана, украинский конфликт прекратится вместе с окончанием финансирования со стороны США и Европы.

«Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна», — добавил Медведев.

Ранее Медведев написал в соцсетях «ВКонтакте» и Twitter, что Украины не будет, так как она не нужна никому в мире: ни России, ни Соединённым Штатам, ни Европе, ни Африке с Латинской Америкой, ни даже собственным гражданам. По его словам, население Украины сократилось более чем наполовину, люди готовы бежать хоть в Антарктиду к пингвинам, «лишь бы было тихо и кормили сытно».

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение Медведева, в котором он предрёк конец Украине, заблокировано в Twitter на территориях Германии и Польши. Помощник Медведева Олег Осипов пообещал, что без ответа это не останется.