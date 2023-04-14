Москва, 14 апреля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. На начало апреля уровень безработицы Москвы составил 0,37%. Показатель сохраняется на этом уровне второй месяц подряд, и он соответствует допандемийному уровню, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«В Москве сегодня зарегистрированы 26,7 тысячи безработных. С начала 2023 года их число снизилось на 1,4 тысячи человек, или на 5,1 процента. Благодаря импортозамещению развиваются промышленность и IT-сфера, которые нуждаются в кадрах и активно нанимают персонал», — сообщил он.

По информации Департамента экономической политики и развития города Москвы, больше всего сотрудников вышло на работу в сфере научно-исследовательских разработок, разработки программного обеспечения и в производстве компьютеров. Такая динамика объясняется повышением спроса на российскую продукцию.

Директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов добавляет, что сейчас на одного кандидата приходится 15 вакансий. Наиболее высокий спрос на кандидатов он отмечает в сфере промышленности. «Востребованы не только опытные высококвалифицированные специалисты, но и начинающие — выпускники профильных колледжей и вузов», — отметил Тарасов.