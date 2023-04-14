Москва, 14 апреля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Отпускные цены на крупную бытовую технику в России выросли в среднем на 8–10% в результате ослабления рубля. Об этом 14 апреля пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные дистрибьюторов и ритейлеров.

Сергей Фадеичев/ТАСС Бытовая техника, представленная в магазине

Отмечается, что на некоторые товары, такие как телевизоры Samsung и LG, на рост цены влияет ещё и дефицит товара. Уточняется, что сдержать рост цен помогает способность крупных компаний создать достаточные запасы на складах.

По информации издания, отпускные цены для магазинов на климатическое оборудование китайской компании Hisense с 12 апреля повысились на 4–8%, а входящий в группу Hisense бренд Gorenje уведомил ритейлеров, что с 1 мая цены на бытовую технику вырастут минимум на 5% в результате значительного повышения цен на исходные материалы.

Отмечается, что подобные письма магазины получили и от китайской компании Midea, которая уведомляла, что с 20 марта подняла цены на крупную и встраиваемую технику Toshiba, Midea и Comfee в среднем на 5%.

Как передавало ИА REGNUM, за первые восемь недель текущего года в России заметно снизились продажи того, что называют потребительской электроникой — бытовых устройств от смартфонов до наушников. В штуках падение составило почти 12%, а в деньгах доходит до 40%.

С начала года сократился и ввоз так называемых серых (то есть контрабандных) смартфонов. Эксперты объясняют это налаженной работой параллельного импорта. Прежде контрабанда росла довольно быстрыми темпами — с 1,6 млн в 2021-м до 7,8 млн в прошлом году. Теперь, когда рынок адаптировался, уже нет необходимости насыщать его любой ценой. Но зато продавцы столкнулись с падением спроса.