Запорожье, Запорожская область, 14 апреля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В городе Запорожье, который временно находится под контролем Вооружённых сил Украины, повреждён объект энергетической инфраструктуры. Об этом 14 апреля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press Взрывы на территории Украины

Ранее Рогов рассказал, что ночью 14 апреля в городе прозвучала серия взрывов. По его словам, «хлопки» были слышны в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском и Шевченковском. Всего их было не менее трёх.

«По предварительной информации, есть чёткое попадание в объект критической инфраструктуры энергетического сектора. Если так, то проблемы у нацистов будут с переброской техники и личного состава на запорожское направление», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что задержанные в Мелитополе украинские диверсанты охотно дают показания. В том числе трое мужчин признали свою вину и рассказали о тайниках Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием.