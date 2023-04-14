Премьер Венгрии Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом смысле страной

Будапешт, , 10:40 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину «несуществующей в финансовом смысле страной». Об этом пишет Infostar.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, Орбан напомнил в интервью венгерскому Radio Kossuth, что Запад платит за украинские зарплаты, пенсии и здравоохранение.

«Понятно, что это не может продолжаться бесконечно», — заявил он.

По его словам, вопрос заключается в том, хочет ли Европа сохранить Украину, и если бы ответ был «нет», то конфликт был бы окончен.

Как передавало ИА REGNUM, китайская сторона в ходе встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок указала на то, что продвижение мирных переговоров следует считать единственным путём урегулирования кризиса на Украине. Китайский дипломат уточнил, что Пекин готов способствовать разрешению конфликта на Украине, он выказал надежду на то, что все заинтересованные стороны будут сохранять хладнокровие.