WP: подозреваемый в утечке документов США Тейшейра считал конфликт на Украине удручающим

Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Подозреваемый в организации утечки секретных документов Пентагона Джек Тейшейра считал боевые действия между Россией и Украиной удручающими, пишет газета The Washington Post.

Пентагон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что 21-летний Тейшейра, который служит в ВВС Национальной гвардии США, в феврале 2022 года сразу после начала российской спецоперации на Украине начал выкладывать секретные файлы на сервере в Discord.

Издание приводит слова одного из его друзей, который утверждает, что Тейшейра считал «удручающими» боевые действия между Россией и Украиной.

Он полагал, что у Москвы и Киева «должно быть больше общего, чем того, что их разделяет». При этом молодой человек якобы был убеждён, что публикацией секретных файлов он просвещает своих знакомых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подозреваемым в утечке документов Пентагона оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра, задержанный после обыска в доме в Дайтоне. По словам очевидцев, при задержании он поднял руки вверх и сдался без сопротивления

Тейшейра работал над системами военной разведки на постоянной основе. В минобороны США официально признали, что он совершил «преднамеренное преступное деяние».