Санкт-Петербург, 14 апреля, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Следственные органы проверят участника боевых действий в Донбассе Игоря Стрелкова (Гиркина) на предмет дискредитации Вооружённых сил России после обращения жительницы Новосибирска. Об этом сообщает 14 апреля Telegram-канал Mash.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Игорь Стрелков (Гиркин)

Поводом для обращения женщины к правоохранителям стали стримы и другие публикации Стрелкова в соцсетях. Она считает, что Стрелков живёт в Санкт-Петербурге, поэтому её сообщение рассмотрят именно там.

Каналу женщина подтвердила, что у неё «есть вопросы к Стрелкову». Говорить о них подробнее она не стала и отметила, что «сама при погонах».

Стрелков ранее сообщил в Telegram-канале, что администрация хостинга YouTube закрыла доступ к каналу с его стримами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил Стрелкову, который критиковал руководство ЧВК и самого Пригожина, прибыть в зону спецоперации в ЛНР для участия в военных действиях. Стрелков в ответ заявил, что готов рассмотреть подобные предложения в рамках «нормальных деловых переговоров», однако они могут оказаться для него «заведомо неприемлемыми».