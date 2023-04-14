Москва, , 09:55 — REGNUM Авиакомпании, которые используют самолёты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), попросили наделить предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в ОДК «Ростеха») полномочиями разработчика двигателя SaM146, который установлен на SSJ 100. Об этом 14 апреля пишет «Коммерсантъ».

SSJ-100 Dmitry Terekhov

Отмечается, что письмо с такой просьбой Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила главе Минтранспорта Виталию Савельеву.

В письме говорится о том, что такая необходимость возникла «в целях поддержания в актуальном состоянии эксплуатационной документации». Уточняется, что двигатель SaM146 выпускается российско-французской компанией PowerJet (по 50% у «ОДК-Сатурн» и Safran Aircraft Engines). В феврале 2022 года французская сторона остановила поставки запасных частей, техническую поддержку и ремонт двигателей, а также обязательства как разработчика двигателя.

Отмечается, что ПАО «ОДК-Сатурн» летом 2022 года получило в Росавиации сертификат разработчика модификаций двигателя SaM146, который отвечает лишь за второстепенные изменения. По словам источников, проблема заключается в том, что без разработчика двигателя невозможно продление ресурса и никакие серьёзные работы с ним, которые не предусмотрены эксплуатационной документацией.

По словам собеседника издания, некоторые работы хоть и технически реализуемы, но документально не оформлены, ответственность в случае инцидентов остаётся размытой, хотя разработчик двигателя отвечает за всё, что происходит с двигателем. Издание приводит слова исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, который высказал мнение о том, что подписываться под работами, на которые нет подтвержденных Росавиацией полномочий, никто не будет.

Отмечается, что продление ресурса SaM146 является серьёзной работой и нет уверенности, что её можно выполнить без масштабного бюджетного финансирования, даже если бы у разработчика был полный пакет сертификатов.

Как передавало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, Россия планирует с 2026 года выпускать более ста российских самолётов различных модификаций в год. Он заявил, что в течение трёх ближайших месяцев должен состояться полёт обновлённого самолёта SSJ100 с отечественными двигателями.