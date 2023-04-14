Москва, 14 апреля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Киновед и кинокритик Юрий Богомолов умер на 87-м году жизни. Об этом сообщил его сын, театральный режиссёр Константин Богомолов.

ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов Кинокритик Юрий Богомолов

«Юрия Александровича не стало», — приводит его слова агентство ТАСС.

Режиссёр уточнил, что смерть наступила «сегодня рано утром».

Юрий Богомолов родился в Ленинграде 9 марта 1937 года. Впервые начал печататься в 1964 году. Являлся научным сотрудником Госфильмофонда СССР, старшим научным сотрудником Института истории искусств. Возглавлял отдел культуры газеты «Известия», был автором материалов в изданиях «Советская культура», «Литературная газета», «Московские новости», журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки», «Сеанс», а также РИА Новости, «Российской газете» и журнале «Сноб».

Как сообщало ИА REGNUM, ушёл из жизни писатель Эдуард Багиров. Ему было 47 лет. Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала, что Багиров был «талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь».