Минобороны показало кадры уничтожения польской САУ Krab одним выстрелом
Москва, 14 апреля 2023, 09:28 — REGNUM Самоходная артиллерийская установка (САУ) польского производства Krab, принадлежащая ВСУ, уничтожена российскими военными. Видеокадры удара по САУ опубликованы 14 апреля в Telegram-канале Минобороны России.
Замаскированную огневую позицию САУ обнаружили расчёты беспилотных летательных аппаратов. Затем по орудию нанесли удар высокоточным боеприпасом. Расчёт БПЛА контролировал точность удара.
«САУ «Краб» была уничтожена первым выстрелом», — утончили в военном ведомстве.
Опубликованные кадры сняты с беспилотника. На них видна горящая САУ.