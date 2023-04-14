Минобороны показало кадры уничтожения польской САУ Krab одним выстрелом
Минобороны РФ показало кадры уничтожения польской САУ Krab одним выстрелом
Москва, 14 апреля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Самоходная артиллерийская установка (САУ) польского производства Krab, принадлежащая ВСУ, уничтожена российскими военными. Видеокадры удара по САУ опубликованы 14 апреля в Telegram-канале Минобороны России.
Замаскированную огневую позицию САУ обнаружили расчёты беспилотных летательных аппаратов. Затем по орудию нанесли удар высокоточным боеприпасом. Расчёт БПЛА контролировал точность удара.
«САУ «Краб» была уничтожена первым выстрелом», — утончили в военном ведомстве.
Опубликованные кадры сняты с беспилотника. На них видна горящая САУ.
Как сообщало ИА REGNUM, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский ранее заявил об уничтожении на купянском направлении американской САУ Paladin и польской САУ Krab. Их поразил высокоточными боеприпасами расчёт самоходной артиллерийской установки «Мста-С».