Москва, 14 апреля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Самоходная артиллерийская установка (САУ) польского производства Krab, принадлежащая ВСУ, уничтожена российскими военными. Видеокадры удара по САУ опубликованы 14 апреля в Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Замаскированную огневую позицию САУ обнаружили расчёты беспилотных летательных аппаратов. Затем по орудию нанесли удар высокоточным боеприпасом. Расчёт БПЛА контролировал точность удара.

«САУ «Краб» была уничтожена первым выстрелом», — утончили в военном ведомстве.

Опубликованные кадры сняты с беспилотника. На них видна горящая САУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский ранее заявил об уничтожении на купянском направлении американской САУ Paladin и польской САУ Krab. Их поразил высокоточными боеприпасами расчёт самоходной артиллерийской установки «Мста-С».