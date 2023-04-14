Херсон, 14 апреля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Немецкие танки Leopard действуют на херсонском направлении — зафиксирован неоднократный обстрел блокпостов с их стороны. Одна из машин была захвачена и потоплена в болоте российскими военными, сообщил РИА Новости офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным Бык. По его словам, не исключено также, что и зенитно-ракетными комплексами производства Германии, также задействованными на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), управляют немецкие наёмники.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Об обстоятельствах уничтожения танка Leopard стало известно после его захвата отрядом ВС РФ. Машину намеревались перевезти в тыл, но попытка оказалась безуспешной, и Leopard затопили.

Основная модель танка Leopard, которую страны НАТО передают ВСУ, — 2A4. Эта машина производилась с 1985 по 1992 год. Это не самые защищённые танки в войсках НАТО. Турция потеряла немало танков 2A4 в 2016 году в Сирии, где курды и боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожали машины с помощью старых советских ПТРК «Конкурс». Попадание кумулятивного снаряда или ракеты в переднюю часть корпуса или корму башни может спровоцировать детонацию боекомплекта и гибель экипажа.

Украина получит до конца апреля шесть Leopard 2A4 от Испании, заявила 12 апреля министр обороны страны Маргарита Роблес в рамках совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым. По её словам, есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно быстрее. Германия передала Украине больше танков Leopard 2, чем было согласовано, заявил 28 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, передано было 18 танков Leopard 2 A6, что на четыре больше, чем было согласовано. Они уже прибыли на Украину вместе с боеприпасами и запасными частями.

Ранее сообщалось, что в рамках весеннего контрнаступления украинские танковые экипажи завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 в Великобритании и вернулись обратно на Украину. А также подошло к концу обучение украинских военных использованию танков Leopard в Германии и Испании.

ВСУ знают о слабой защите немецких танков и пытаются прикрыть слабые места с помощью советской динамической защиты первого поколения «Контакт-1». Она была принята на вооружение в 1985 году, с ее помощью в СССР дорабатывали танки Т-55АМВ, Т-62МВ, Т-64Б и Т-72. Leopard — это часть пропаганды, заявил в интервью журналу Czdefence 31 марта чешский генерал Йиржи Шедивы. Он скептически оценивает перспективы Киева на победу и считает, что Запад сильно недооценивает возможности России и переоценивает возможности танков Leopard.

Как сообщало ИА REGNUM, поставленные украинским властям немецкие танки Leopard уже начали действовать на херсонском направлении, а один из них российская диверсионная группа захватила и затопила в болоте, рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным Бык.