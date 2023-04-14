Группировка ВС РФ «Запад» уничтожила американскую САУ Paladin и польскую Krab

Луганск, , 09:20 — REGNUM На купянском направлении российские военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли по ВСУ удар из тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», в результате противник понёс потери в личном составе и технике. Об этом сообщил 14 апреля начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек» в зоне СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, расчётами тяжёлых огнемётных систем «Солнцепек» было нанесено огневое поражение термобарическими снарядами позициям противника около населённых пунктов Новосёловское, Артёмовка, Стельмаховка. В результате подразделения ВСУ понесли потери в личном составе и технике.

Зыбинский добавил, что российские военные ликвидировали три украинских диверсионно-разведывательные группы, а артиллерия сорвала три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях около населённых пунктов Урочище, Стельмаховка, Берестовое и Маньковка.

В ходе контрбатарейной борьбы расчёт самоходной артиллерийской установки «МСТА-С» высокоточными боеприпасами «Краснополь» уничтожил две самоходных артиллерийских установки противника — американскую САУ Paladin и польскую Krab.

Как передавало ИА REGNUM, по словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские артиллеристы стали меньше стрелять по российским военным на территории ЛНР, но активизировали обстрелы прифронтовых населённых пунктов.