ДНР, 14 апреля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Командование ВСУ отправляет на верную гибель в Артёмовск совершенно необученных мобилизованных граждан. Об этом рассказал военный ВСУ из Закарпатья Михаил Чокнадий на видео, опубликованном 14 апреля в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в район Артёмовска доставили совершенно неподготовленных бойцов, которых не обучили даже стрелять.

«Они ни разу в жизни даже не стреляли. И вообще никакой подготовки не проходили», — заявил Чокнадий и уточнил, что мобилизованные пробыли в Сумской области пять дней, после этого их доставили в район Артёмовска.

«Ещё им пулемёты дали, а люди заряжать магазины не умеют», ­ — посетовал боец ВСУ.

Он также показал одного из мобилизованных, которого «отправили на бойню», хотя он — отец пятерых детей.

«Вам не говорят правды о том, что здесь творится! Это война великих мировых держав, где украинцы — это лишь разменная монета», — подвёл итог боец ВСУ.

Своими словами он опроверг заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что на фронте якобы нет ни одного бойца, не прошедшего обучение.

Как передавало ИА REGNUM, по словам одного из командиров группы «Вагнер», командование ВСУ держит Артёмовск «живыми щитами» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией, Киев отправляет в «бахмутскую мясорубку» всё новые и новые подразделения.