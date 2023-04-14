Луганск, 14 апреля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Украинские войска при отступлении из Артёмовска устанавливают комбинированные взрывные устройства и тщательно маскируют их. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 апреля в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС Артемовск

Ссылаясь на собственные источники, он отметил, что взрывные устройства бойцы ВСУ устанавливают таким образом, чтобы они сработали либо при помощи дистанционного устройства, либо через большой интервал времени.

Бомбы они закладывают в таких местах, чтобы при взрывах пострадали мирные граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские штурмовики рассказали, что командование ВСУ удерживает своих подчинённых в Артёмовске с помощью «живых щитов», а не за счёт грамотной обороны и фортификации. В «бахмутскую мясорубку» Киев посылает всё новые и новые подразделения.

По данным Минобороны, российские штурмовые отряды продолжают вытеснять подразделения ВСУ из центральных кварталов Артёмовска. Украинские войска не могут ни отступить, ни получить подкрепление: переброску резервов для них блокируют подразделения ВДВ России.