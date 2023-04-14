Марочко: ВСУ оставили в Артёмовске комбинированную взрывчатку
Эксперт Марочко: ВСУ заминировали Артёмовск комбинированной взрывчаткой
Луганск, 14 апреля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Украинские войска при отступлении из Артёмовска устанавливают комбинированные взрывные устройства и тщательно маскируют их. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 апреля в своём Telegram-канале.
Ссылаясь на собственные источники, он отметил, что взрывные устройства бойцы ВСУ устанавливают таким образом, чтобы они сработали либо при помощи дистанционного устройства, либо через большой интервал времени.
Бомбы они закладывают в таких местах, чтобы при взрывах пострадали мирные граждане.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские штурмовики рассказали, что командование ВСУ удерживает своих подчинённых в Артёмовске с помощью «живых щитов», а не за счёт грамотной обороны и фортификации. В «бахмутскую мясорубку» Киев посылает всё новые и новые подразделения.
По данным Минобороны, российские штурмовые отряды продолжают вытеснять подразделения ВСУ из центральных кварталов Артёмовска. Украинские войска не могут ни отступить, ни получить подкрепление: переброску резервов для них блокируют подразделения ВДВ России.